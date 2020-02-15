"Ливерпуль" гарантировал участие в новом сезоне ЛЧ за 7 месяцев до старта
"Ливерпуль" гарантировал себе участие в новом сезоне Лиги Чемпионов с группового этапа. Мерсисайдцы - первая команды прошедшая в турнир за 7 месяцев до старта. Об этом сообщает 2010MisterChip.
Подопечные Юргена Клоппа лидируют в чемпионате Англии с отрывом в 25 баллов. Ранее клуб одержал очередную победу, обыграв "Норвич" (1:0) в 25-м туре АПЛ.
18 февраля "Ливерпуль" встретится с "Атлетико" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.
А еще: Клопп назвал своих фаворитов Лиги Чемпионов| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|26
|76
|2
|Манчестер Сити
|25
|51
|3
|Лестер Сити
|26
|50
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Шеффилд Юнайтед
|26
|39
|6
|Тоттенхэм
|25
|37
|7
|Вулверхэмптон
|26
|36
|8
|Эвертон
|26
|36
|9
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|10
|Бернли
|26
|34
|11
|Арсенал Лондон
|25
|31
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|31
|13
|Саутгемптон
|26
|31
|14
|Кристал Пэлас
|26
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|16
|Борнмут
|26
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|26
|24
|20
|Норвич Сити
|26
|18