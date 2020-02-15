"Ливерпуль" гарантировал участие в новом сезоне ЛЧ за 7 месяцев до старта

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"Ливерпуль" гарантировал участие в новом сезоне ЛЧ за 7 месяцев до старта

"Ливерпуль" гарантировал себе участие в новом сезоне Лиги Чемпионов с группового этапа. Мерсисайдцы - первая команды прошедшая в турнир за 7 месяцев до старта. Об этом сообщает 2010MisterChip.

Подопечные Юргена Клоппа лидируют в чемпионате Англии с отрывом в 25 баллов. Ранее клуб одержал очередную победу, обыграв "Норвич" (1:0) в 25-м туре АПЛ.

 

18 февраля "Ливерпуль" встретится с "Атлетико" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.

А еще: Клопп назвал своих фаворитов Лиги Чемпионов| http://soccernews.ru
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3 Лестер Сити Лестер Сити 26 50
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5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 26 39
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 25 37
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 26 36
8 Эвертон Эвертон 26 36
9 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 25 35
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11 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 25 31
12 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 31
13 Саутгемптон Саутгемптон 26 31
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 26 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
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