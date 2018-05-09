"Ливерпуль" готов будет провернуть громкий трансфер, в случае продажи Салаха

"Ливерпуль" готов будет провернуть громкий трансфер, в случае продажи лидера своих атак Мохамеда Салаха.

Так, по сведениям испанской прессы, "красные" предпримут попытки подписать вингера каталонской "Барселоны" Усмана Дембеле, если ближайшим летом они расстанутся с египтянином. При этом на покупку 20-летнего француза они не будут жалеть средств, которые клуб получит с продажи Салаха.

Напомним, "Реал" уже договорился с "Ливерпулем" по трансферу Салаха. | soccernews.ru