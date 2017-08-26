"Ливерпуль" готов изменить свою позицию по Коутиньо

Английский "Ливерпуль" готов изменить свою позицию по возможному переходу своего полузащитника Филиппе Коутиньо в каталонскую "Барселону".

Как информирует sport.es, "красные" начали рассматривать вариант с продажей одного из своих лидеров ввиду нежелания самого футболиста продолжить выступления на "Энфилде". Поспособствовало этому и то, что в клубе наглядно увидели в матчах "Ливерпуля" против немецкого "Хоффенхайма" в Лиге Чемпионов, что команда вполне может обходиться без бразильца.

Напомним, "Барселона" оптимистично настроена относительно будущих переговоров по Коутиньо. | soccernews.ru