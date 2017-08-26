"Ливерпуль" готов изменить свою позицию по Коутиньо

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"Ливерпуль" готов изменить свою позицию по Коутиньо

Английский "Ливерпуль" готов изменить свою позицию по возможному переходу своего полузащитника Филиппе Коутиньо в каталонскую "Барселону".

Как информирует sport.es, "красные" начали рассматривать вариант с продажей одного из своих лидеров ввиду нежелания самого футболиста продолжить выступления на "Энфилде". Поспособствовало этому и то, что в клубе наглядно увидели в матчах "Ливерпуля" против немецкого "Хоффенхайма" в Лиге Чемпионов, что команда вполне может обходиться без бразильца.

Напомним, "Барселона" оптимистично настроена относительно будущих переговоров по Коутиньо. | soccernews.ru

комментарии
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Какого "Ливера", моп вашу ять?))))Мерсисайдцы, красные,"Ливерпуль" ваши колбасные ассоциации оставьте на своей личной кухне!Соблюдайте приличия, господа! Вы же наверняка позиционируете себя, как серьезный ресурс, ну, или, по крайней мере, пытаетесь им стать...Писать такое в оф.колонке, а не в ср...х коментах...запредел вообще...ГОПНИЧЕСКИЙ КУЗЬМИЧЕВО-АЛКАШЕСКИЙ ЖАРГОН..редактору-позор!!!

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