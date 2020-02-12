"Ливерпуль" готов купить Тимо Вернера

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"Ливерпуль" готов купить Тимо Вернера

"Ливерпуль" намерен купить форварда "РБ Лейпциг" Тимо Вернера в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Bild.

По данным источника, представители клуба наблюдали за игрой 23-летнего футболиста, после чего красные решили вступить в борьбу за нападающего.

В услугах Вернера также заинтересованы "МЮ", "Реал", "Ювентус", "Атлетико" и ряд других топ-клубов.

Соглашение игрока с "Лейпцигом" рассчитано до лета 2023 года. Сумма отступных - 60 миллионов евро.

В этом сезоне Вернер участвовал в 21 матче, отметившись 20 голами и 6 ассистами.

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