"Ливерпуль" готов летом расстаться с основным защитником

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"Ливерпуль" готов летом расстаться с основным защитником

Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен может сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна, сообщает Liverpool Echo.

По информации источника, "красные" готовы рассмотреть предложения о продаже 29-летнего хорвата в размере 35-40 миллионов евро.

Интерес к опытному центрбеку проявляют клубы из Серии А, в частности, "Наполи", "Милан" и "Рома".

В текущем сезоне Ловрен сыграл за "Ливерпуль" всего 13 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его контракт с мерсисайдцами истекает в 2021 году. Стоимость футболиста оценивается в 20 миллионов евро.

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