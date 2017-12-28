"Ливерпуль" готов обменять Коутиньо на хавбека "Барселоны"

Теги ливерпульфилиппе коутиньобарселонасерхи роберто

"Ливерпуль" готов обменять Коутиньо на хавбека "Барселоны"Английский "Ливерпуль" готов продать своего полузащитника Филиппе Коутиньо в каталонскую "Барселону", информирует испанская пресса.

Однако обязательным условием этой сделки "красные" называют включение в нее хавбека "сине-гранатовых" Серхи Роберто. При этом снижать трансферную стоимость бразильца, которая равняется 150-ти миллионам евро, мерсисайдский клуб не намерен.

Напомним, трансфер Ван Дейка может поспособствовать уходу Коутиньо из "Ливерпуля". | soccernews.ru

комментарии
Антон

Да они вообще ахуели что ли !!!!!!

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тт

согласен совсем ебанутые, поиметь барсу хотят

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