"Ливерпуль" готов обменять Салаха на двух игроков "Реала"

"Ливерпуль" готов обменять лидера своих атак Мохамеда Салаха на двух игроков мадридского "Реала", информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что за 25-летнего вингера "красные" хотят получить голкипера "сливочных" Кейлора Наваса, их полузащитника Дани Себальоса, а также 100 миллионов евро денежной компенсации.

Напомним, президент УПЛ хочет видеть победителем Лиги Чемпионов "Ливерпуль". | soccernews.ru