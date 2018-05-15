"Ливерпуль" готов обменять Салаха на двух игроков "Реала"

Теги ливерпульмохамед салахреал мадридкейлор навасдани себальос

"Ливерпуль" готов обменять Салаха на двух игроков "Реала""Ливерпуль" готов обменять лидера своих атак Мохамеда Салаха на двух игроков мадридского "Реала", информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что за 25-летнего вингера "красные" хотят получить голкипера "сливочных" Кейлора Наваса, их полузащитника Дани Себальоса, а также 100 миллионов евро денежной компенсации.

Напомним, президент УПЛ хочет видеть победителем Лиги Чемпионов "Ливерпуль". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Марадона стал главным тренером и президентом клуба из Беларуси

Марадона стал главным тренером и президентом клуба из Беларуси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 37 97
2 Манчестер Юнайтед 37 78
3 Тоттенхэм 37 74
4 Ливерпуль 37 72
5 Челси 37 70
6 Арсенал Лондон 37 60
7 Бернли 37 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 37 47
10 Ньюкасл Юнайтед 37 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 37 40
15 Вест Хэм Юнайтед 37 39
16 Хаддерсфилд Таун 37 37
17 Саутгемптон 37 36
18 Суонси Сити 37 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
Полная таблица

топ-5 тегов