"Ливерпуль" готов отказаться от приобретения Алиссона в пользу другого вратаря

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"Ливерпуль" готов отказаться от приобретения Алиссона в пользу другого вратаря"Ливерпуль" готов отказаться от попыток приобретения голкипера "Ромы" Алиссона, информирует Corriere Dello Sport.

Так, по сведениям издания, "красных" не устраивает завышенная цена в 70 миллионов евро на 25-летнего вратаря, установленная "волками". Ввиду этого мерсисайдский клуб планирует переключить свое внимание на стража ворот "Милана" Джанлуиджи Доннарумму.

Напомним, "Ливерпуль" объявил о продлении контракта с Салахом. | soccernews.ru

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