"Ливерпуль" готов отказаться от приобретения Алиссона в пользу другого вратаря

"Ливерпуль" готов отказаться от попыток приобретения голкипера "Ромы" Алиссона, информирует Corriere Dello Sport.

Так, по сведениям издания, "красных" не устраивает завышенная цена в 70 миллионов евро на 25-летнего вратаря, установленная "волками". Ввиду этого мерсисайдский клуб планирует переключить свое внимание на стража ворот "Милана" Джанлуиджи Доннарумму.

Напомним, "Ливерпуль" объявил о продлении контракта с Салахом. | soccernews.ru