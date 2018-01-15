"Ливерпуль" готов отказаться от притязаний на Лемара

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"Ливерпуль" готов отказаться от притязаний на ЛемараАнглийский "Ливерпуль" готов отказаться от своих притязаний на вингера "Монако" Тома Лемара, информирует The Times.

По сведениям издания, "красные" не готовы платить за 22-летнего игрока 100 миллионов евро, требуемые монегасками. Поэтому вполне вероятно, что мерсисайдский клуб откажется от варианта с его приобретением. При этом средства, вырученные с продажи своего полузащитника Филиппе Коутиньо в каталонскую "Барселону", "Ливерпуль", вероятнее всего, будет тратить на трансферном рынке уже следующим летом.

Напомним, Линекер высказался о победе "Ливерпуля" над "Манчестер Сити". | soccernews.ru

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