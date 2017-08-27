"Ливерпуль" готов отпустить Коутиньо

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"Ливерпуль" готов отпустить КоутиньоАнглийский "Ливерпуль" готов отпустить своего ключевого полузащитника Филиппе Коутиньо в каталонскую "Барселону".

Как информирует sport.es, "красные" готовы выслушать очередное предложение "сине-гранатовых" по своему 25-летнему хавбеку. Ввиду настойчивости самого бразильца сменить клубную прописку, английский гранд таки решился расстаться с игроком.

Напомним, Фернандес прокомментировал сложившуюся ситуацию по возможному трансферу Коутиньо

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