"Ливерпуль" готов отпустить Коутиньо

Английский "Ливерпуль" готов отпустить своего ключевого полузащитника Филиппе Коутиньо в каталонскую "Барселону".

Как информирует sport.es, "красные" готовы выслушать очередное предложение "сине-гранатовых" по своему 25-летнему хавбеку. Ввиду настойчивости самого бразильца сменить клубную прописку, английский гранд таки решился расстаться с игроком.

Напомним, Фернандес прокомментировал сложившуюся ситуацию по возможному трансферу Коутиньо.