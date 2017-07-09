"Ливерпуль" готов отпустить Коутиньо, если будут выполнены два требования клуба
Английский "Ливерпуль" будет готов отпустить своего ведущего полузащитника Филиппе Коутиньо, если потенциальным покупателем будут выполнены два требования клуба.
Как информирует Yahoo Sports, "красные" вполне могут решиться на продажу ключевого игрока. Однако на этот шаг "Ливерпуль" может решиться только в том случае, если за бразильца предложат не менее 100 миллионов евро, и клубу будет дано время на то, чтобы найти замену своему 25-летнему хавбеку.
Напомним, "Барселона" готова побороться за Коутиньо. | soccernews.ru
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