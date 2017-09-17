"Ливерпуль" готов побороться с "Реалом" за форварда сборной Германии

Английский "Ливерпуль" готов побороться с мадридским "Реалом" за форварда "РБ Лейпциг" и сборной Германии Тимо Вернера.

Как информирует The Sun, два европейских гранда могут предпринять попытки подписать 21-летнего нападающего "быков" уже в зимнее трансферное окно. Сам игрок уже заявил ранее о своей готовности продолжить карьеру в одном из топ-клубов.

В нынешнем сезоне Вернер забил 4 мяча в 5 играх за "РБ Лейпциг".

Напомним, вчера "Ливерпуль" не смог обыграть "Бернли". | soccernews.ru