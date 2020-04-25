"Ливерпуль" готов подписать Мертенса

"Ливерпуль" рассматривает вариант с приглашением нападающего "Наполи" Дриса Мертенса.

Как сообщает Sport Witness, мерсисайдцы готовы подписать с 32-летним бельгийцем контракт на три года.

Отметим, что контракт игрока с "Наполи" истекает этим летом, поэтому "Ливерпуль" он может достаться бесплатно.

В текущем сезоне на счету Мертенса 12 голов и 6 ассистов в 29 играх.

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