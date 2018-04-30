"Ливерпуль" готов потратить 100 миллионов евро на звезду Серии А

Теги ливерпульюрген клоппювентуспауло дибала

"Ливерпуль" готов потратить 100 миллионов евро на звезду Серии А"Ливерпуль" нацелился на форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалу, информирует Transfer News Central.

Так, по сведениям источника, ближайшим летом за 24-летнего нападающего "старой синьоры" "красные" будут готовы выложить 100 миллионов евро. В подписании аргентинца заинтересован лично главный тренер мерсисайдского клуба Юрген Клопп.

В нынешнем сезоне Дибала забил 25 мячей и сделал 7 результативных передач в 42 матчах за "Ювентус".

Напомним, "Ливерпуль" продлил контракт с Фирмино. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 36-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 36-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 35 93
2 Манчестер Юнайтед 35 77
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 35 71
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 35 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 36 48
9 Лестер Сити 35 44
10 Ньюкасл Юнайтед 35 41
11 Кристал Пэлас 36 38
12 Борнмут 36 38
13 Уотфорд 36 38
14 Брайтон & Хоув Альбион 35 37
15 Вест Хэм Юнайтед 35 35
16 Хаддерсфилд Таун 35 35
17 Суонси Сити 35 33
18 Саутгемптон 35 32
19 Сток Сити 36 30
20 Вест Бромвич Альбион 36 28
Полная таблица

топ-5 тегов