"Ливерпуль" готов потратить 100 миллионов евро на звезду Серии А

"Ливерпуль" нацелился на форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалу, информирует Transfer News Central.

Так, по сведениям источника, ближайшим летом за 24-летнего нападающего "старой синьоры" "красные" будут готовы выложить 100 миллионов евро. В подписании аргентинца заинтересован лично главный тренер мерсисайдского клуба Юрген Клопп.

В нынешнем сезоне Дибала забил 25 мячей и сделал 7 результативных передач в 42 матчах за "Ювентус".

Напомним, "Ливерпуль" продлил контракт с Фирмино. | soccernews.ru