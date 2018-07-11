"Ливерпуль" готов потратить 90 миллионов евро на звезду Серии А

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"Ливерпуль" готов потратить 90 миллионов евро на звезду Серии А"Ливерпуль" готов предпринять попытки подписать форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалу, информирует Tyc Sports.

По сведениям источника, за 24-летнего нападающего "старой синьоры" "красные" будут готовы выложить 90 миллионов евро. В стане мерсисайдцев рассчитывают, что чемпион Италии будет готов отпустить аргентинца после подписания Криштиану Роналду.

В прошлом сезоне Дибала забил 26 мячей и сделал 7 результативных передач в 46 матчах за "Ювентус".

Напомним, "Ливерпуль" покупает лидера "Сток Сити"| soccernews.ru

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