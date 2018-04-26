"Ливерпуль" готов потратить средства, вырученные с продажи Коутиньо, на хавбека "Реала"

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"Ливерпуль" готов потратить средства, вырученные с продажи Коутиньо, на хавбека "Реала"Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заинтересован в подписании полузащитника мадридского "Реала" Дани Себальоса.

Так, по сведениям испанской прессы, "красные" планируют предпринять попытки подписать 21-летнего хавбека "сливочных" уже ближайшим летом. На его приобретение мерсисайдский клуб планирует выделить средства, вырученные с продажи своего бывшего игрока Филиппе Коутиньо в каталонскую "Барселону".

В нынешнем сезоне Себальос забил 2 мяча в 20 матчах за "Реал".

Напомним, "Ливерпуль" не намерен расставаться с Салахом даже за 222 миллиона евро. | soccernews.ru

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