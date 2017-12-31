"Ливерпуль" готов продать "Барселоне" Коутиньо

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"Ливерпуль" готов продать "Барселоне" КоутиньоАнглийский "Ливерпуль" готов продать каталонской "Барселоне" своего полузащитника Филиппе Коутиньо, информирует Express.

По сведениям издания, сделка по трансферу бразильца может быть закрыта уже на следующей неделе. Однако "красные" планируют договориться с "сине-гранатовыми" о том, чтобы переход 25-летнего состоялся уже по окончанию текущего сезона.

Напомним, "Ливерпуль" уже определился с приоритетным вариантом на замену Коутиньо. | soccernews.ru

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