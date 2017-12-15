"Ливерпуль" готов продать "Барселоне" Коутиньо за 140 миллионов евро

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"Ливерпуль" готов продать "Барселоне" Коутиньо за 140 миллионов евро

Бразильский полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо может перейти в "Барселону", сообщает Sport.es.

По сведениям издания, английский клуб готов расстаться с футболистом за 140 миллионов евро. Трансфер может состояться уже в январе.

Напомним, что каталонцы  неоднократно пытались купить 25-летнего Коутиньо прошлым летом, но получил отказ.

В этом сезоне бразилец провел за "Ливерпуль" 16 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 7 результативных передач.

Не пропустите: Коутиньо хочет добиться встречи с руководством "Ливерпуля". | http://soccernews.ru

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