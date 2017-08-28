"Ливерпуль" готов продать Коутиньо "Барселоне"

Английский "Ливерпуль" готов продать своего ведущего полузащитника Филиппе Коутиньо каталонской "Барселоне", информирует The Sun.

По сведениям издания, трансфер 25-летнего хавбека обойдется "сине-гранатовым" в 150-160 миллионов евро. Трансфер бразильца стал возможен только после того, как "красные" подписали Наби Кейта из немецкого "РБ Лейпциг".

Напомним, "Барселона" рассматривала Кейта в качестве альтернативы Коутиньо. | soccernews.ru