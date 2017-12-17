"Ливерпуль" готов продать Коутиньо "Барселоне" при выполнении одного из двух условий

Английский "Ливерпуль" готов продать своего полузащитника Филиппе Коутиньо каталонской "Барселоне", информирует Express со ссылкой на испанскую прессу.

Однако, как сообщается, это сделать он будет готов только в двух случаях - если "сине-гранатовые" заплатят за бразильца 145 миллионов евро или же в случае включения в сделку по 25-летнему хавбеку своего универсала Серхи Роберто.

Напомним, "Ливерпуль" назвал "Барселоне" новую цену на Коутиньо. | soccernews.ru