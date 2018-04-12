"Ливерпуль" готов продать летом Салаха при одном условии

Теги реал мадридмохамед салахливерпуль

"Ливерпуль" готов продать летом Салаха при одном условииБлижайшим лето "Ливерпуль" будет готов продать лидера своей атаки Мохамеда Салаха, информирует испанская пресса.

Однако случиться это может только при одном условии. Так, египтянин получил обещание от руководства своего клуба, что оно не будет препятствовать его переходу в мадридский "Реал" по окончанию текущего сезона, если он поможет команде выиграть Лигу Чемпионов.

В нынешнем сезоне Салах забил 39 мячей и сделал 13 результативных передач в 44 матчах за "Ливерпуль".

Напомним, Салах повторил достижение Это'О. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Жеребьевки полуфиналов Лиги Чемпионов и Лиги Европы пройдут 13 апреля

Жеребьевки полуфиналов Лиги Чемпионов и Лиги Европы пройдут 13 апреля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 32 84
2 Манчестер Юнайтед 32 71
3 Ливерпуль 33 67
4 Тоттенхэм 32 67
5 Челси 31 56
6 Арсенал Лондон 32 54
7 Бернли 32 49
8 Лестер Сити 32 43
9 Эвертон 33 41
10 Ньюкасл Юнайтед 32 38
11 Борнмут 33 38
12 Уотфорд 33 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 32 35
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 32 32
16 Хаддерсфилд Таун 33 32
17 Кристал Пэлас 33 31
18 Саутгемптон 32 28
19 Сток Сити 33 27
20 Вест Бромвич Альбион 33 21
Полная таблица

топ-5 тегов