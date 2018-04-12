"Ливерпуль" готов продать летом Салаха при одном условии

Ближайшим лето "Ливерпуль" будет готов продать лидера своей атаки Мохамеда Салаха, информирует испанская пресса.

Однако случиться это может только при одном условии. Так, египтянин получил обещание от руководства своего клуба, что оно не будет препятствовать его переходу в мадридский "Реал" по окончанию текущего сезона, если он поможет команде выиграть Лигу Чемпионов.

В нынешнем сезоне Салах забил 39 мячей и сделал 13 результативных передач в 44 матчах за "Ливерпуль".

Напомним, Салах повторил достижение Это'О. | soccernews.ru