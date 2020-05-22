"Ливерпуль" готов продать трёх игроков ради трансфера Вернера

"Ливерпуль" собирается заработать на продаже нескольких игроков деньги, которые будут потрачены на покупку форварда "РБ Лейпциг" Тимо Вернера.

По информации The Athletic, "красные" готовы выставить на трансфер трёх футболистов - Марко Груйича, Джердана Шакири и Харри Уилсона.

Рыночная стоимость серба - 14,5 миллионов евро, швейцарца - 16 миллионов евро, а валлийца - 17,5 миллионов евро (суммарно 48 миллионов).

Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" может купить Вернера ближайшим летом за 60 миллионов евро. Это сумма отступных в его контракте на межсезонье 2020 года.

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