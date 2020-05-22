"Ливерпуль" готов продать трёх игроков ради трансфера Вернера
"Ливерпуль" собирается заработать на продаже нескольких игроков деньги, которые будут потрачены на покупку форварда "РБ Лейпциг" Тимо Вернера.
По информации The Athletic, "красные" готовы выставить на трансфер трёх футболистов - Марко Груйича, Джердана Шакири и Харри Уилсона.
Рыночная стоимость серба - 14,5 миллионов евро, швейцарца - 16 миллионов евро, а валлийца - 17,5 миллионов евро (суммарно 48 миллионов).
Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" может купить Вернера ближайшим летом за 60 миллионов евро. Это сумма отступных в его контракте на межсезонье 2020 года.
Не пропустите: Защитник "Севильи" Карлос высказался об интересе к нему "Барселоны" и "Ливерпуля". | http://soccernews.ru
главное
-
Гендиректор "Локомотива" назвал момент, когда разногласия с Семиным достигли пика
-
Кузяев покинет "Зенит" по окончании сезона
-
Умер 24-летний воспитанник ПСЖ
-
Гендиректор "Локомотива" огласил новые подробности контракта Николича с клубом
-
"Оренбург" подтвердил пять случаев заболевания коронавирусом в клубе. Четверо уже выздоровели
Лента новостей
-
В "Ахмате" опровергли госпитализацию Рамзана Кадырова
-
"Ливерпуль" готов продать трёх игроков ради трансфера Вернера
-
2
Артур передумал оставаться в "Барселоне"
-
Гендиректор "Локомотива" назвал момент, когда разногласия с Семиным достигли пика
-
"Мы были ошеломлены": Жена Погребняка прокомментировала заражение футболиста коронавирусом
-
1
Кузяев покинет "Зенит" по окончании сезона
-
1
Умер 24-летний воспитанник ПСЖ
-
1
Гендиректор "Локомотива" огласил новые подробности контракта Николича с клубом
-
Стала известна дата заседания суда по пересмотру приговора Кокорину и Мамаеву
-
Президент "Урала" сделал заявление об обнаружении у Погребняка коронавируса
-
Уткин: "Если Сёмину хочется стать могильщиком "Локомотива", это ещё интереснее - смотреть, как человек уничтожает дело своей жизни"
-
1
"Оренбург" подтвердил пять случаев заболевания коронавирусом в клубе. Четверо уже выздоровели
-
1
ПСЖ сделал "Интеру" конкретное предложение по Икарди
-
Гендиректор "Локомотива" объяснил, почему клуб выступает против возобновления РПЛ
-
Защитник "Севильи" Карлос высказался об интересе к нему "Барселоны" и "Ливерпуля"
-
1
"Оренбург" объявил о смене главного тренера
-
Гендиректор "Локомотива" ответил на критику болельщиков
-
Появились фото необычной третьей формы "Манчестер Сити" на следующий сезон
-
Гендиректор "Локомотива" рассказал о судьбе тренерского штаба Сёмина
-
Федун - о выписке из больницы: "Я уже боюсь об этом говорить"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18