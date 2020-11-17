"Ливерпуль" готов продать трех топ-игроков в обмен на Мбаппе

"Ливерпуль" хочет летом 2021 года приобрести форварда ПСЖ Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Mundo Deportivo.



По данным источника, мерсисайдцы готовы расстаться с Мохамедом Салахом, Садио Мане и Роберто Фирмино, чтобы приобрести 21-летнего игрока. Контракты всех трех футболистов рассчитаны до 2023 года.



Отметим, в Мбаппе также интересуется мадридский "Реал".



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