"Ливерпуль" готов продать трех топ-игроков в обмен на Мбаппе

1 Теги килиан мбаппемохамед салахсадио мане

"Ливерпуль" готов продать трех топ-игроков в обмен на Мбаппе

"Ливерпуль" хочет летом 2021 года приобрести форварда ПСЖ Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, мерсисайдцы готовы расстаться с Мохамедом Салахом, Садио Мане и Роберто Фирмино, чтобы приобрести 21-летнего игрока. Контракты всех трех футболистов рассчитаны до 2023 года.

Отметим, в Мбаппе также интересуется мадридский "Реал".

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Глупое решение.Сыгранное трио,которое во многом принесло сегоднялнее состояние красных.Мбаппе в Ливерпуле не приживется.

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