"Ливерпуль" готов продать трех топ-игроков в обмен на Мбаппе
"Ливерпуль" хочет летом 2021 года приобрести форварда ПСЖ Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, мерсисайдцы готовы расстаться с Мохамедом Салахом, Садио Мане и Роберто Фирмино, чтобы приобрести 21-летнего игрока. Контракты всех трех футболистов рассчитаны до 2023 года.
Отметим, в Мбаппе также интересуется мадридский "Реал".
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|Гранада
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|20
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|Леванте
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|Алавес
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|Реал Вальядолид
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