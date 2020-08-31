"Ливерпуль" готов продать Вейналдума в "Барселону" ради другого трансфера
"Ливерпуль" хочет использовать интерес "Барселоны" к полузащитнику Джорджиньо Вейналдуму в своих целях.
По информации Mundo Deportivo, "красные" могут отпустить голландца на "Камп Ноу", а заработанные деньги потратить на другой трансфер.
Сообщается, что "Ливерпулю" нужен хавбек "Баварии" Тьяго Алькантара, который, к слову, является воспитанником "Барсы".
Рыночная стоимость испанца немного выше, чем у Вейналдума - 48 миллионов евро против 40.
Не пропустите: Клопп исключил переход Месси в "Ливерпуль". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
УЕФА назвал арбитров на матч Россия - Сербия
-
"Лацио" объявил о продлении контракта с Иммобиле
-
"Локомотив" не смог договориться о трансфере экс-нападающего "Ливерпуля"
-
Видаль рассказал о конфликте с Клаудио Браво
-
Кепа определился со своим будущим в "Челси"
-
В Москве напали на фанатов "Зенита"
-
Стали известны возможные соперники "Динамо" в квалификации Лиги Европы
-
"Барселона" будет сокращать зарплату Месси за отсутствие в расположении клуба
-
Черчесов прокомментировал переход Миранчука в "Аталанту"
-
Хавбек "Атлетико" Партей интересен английским, немецким и итальянским клубам
-
Медведев: "Перчатка Газизова до Санкт-Петербурга не долетела"
-
"Ливерпуль" готов продать Вейналдума в "Барселону" ради другого трансфера
-
Кузяев ждёт предложения от испанского клуба
-
Сульшер определился с трансферными планами "Манчестер Юнайтед"
-
"Локомотив" может подписать сенегальского форварда
-
"Милан" сделал предложение по трансферу Тонали
-
Соболев прокомментировал приглашение в сборную России
-
"Лидс" нацелился на Гвардиола
-
Ван Перси показал, как играет в падел-теннис
-
Главные новости дня: 30 августа
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18