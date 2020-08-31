"Ливерпуль" готов продать Вейналдума в "Барселону" ради другого трансфера

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"Ливерпуль" готов продать Вейналдума в "Барселону" ради другого трансфера

"Ливерпуль" хочет использовать интерес "Барселоны" к полузащитнику Джорджиньо Вейналдуму в своих целях.

По информации Mundo Deportivo, "красные" могут отпустить голландца на "Камп Ноу", а заработанные деньги потратить на другой трансфер.

Сообщается, что "Ливерпулю" нужен хавбек "Баварии" Тьяго Алькантара, который, к слову, является воспитанником "Барсы".

Рыночная стоимость испанца немного выше, чем у Вейналдума - 48 миллионов евро против 40.

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