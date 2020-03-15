"Ливерпуль" готов расстаться с четырьмя игроками летом

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"Ливерпуль" готов расстаться с четырьмя игроками летом

"Ливерпуль" намерен избавиться от четверых футболистов в летнее трансферное окно, сообщает Liverpool Echo.

По сведениям издания, главный тренер английского клуба Юрген Клопп больше не нуждается в услугах защитников Натаниэля Клайна и Дейяна Ловрена, а полузащитников Джердана Шакири и Адама Лалланы.

Контракты Клайна и Лалланы истекают летом, поэтому они покинут команду бесплатно. Что касается Ловрена и Шакири, то их клуб готов продать за 18 и 30 миллионов евро соответственно.

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