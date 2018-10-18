"Ливерпуль" готов расстаться с нападающим

Теги ливерпульдивок ориги

"Ливерпуль" готов расстаться с нападающим

"Ливерпуль" определился с ценой на бельгийского нападающего Дивока Ориги, сообщает Liverpool Echo.

По сведениям издания, английский клуб готов продать футболиста за 22 миллиона евро. Интерес к нему проявляет "Вулверхэмптон", который был готов купить его летом, но тогда сам форвард отказался от трансфера.

В этом сезоне 23-летний Ориги ни разу не попал в заявку "Ливерпуля". В прошлом сезоне он играл на правах аренды за "Вольфсбург", и забил семь голов в 36 матчах.

Не пропустите: "Ливерпуль": появилась новая информация о состоянии Салаха и ван Дейка. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Алан Ширер пристыдил Салаха

Алан Ширер пристыдил Салаха

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 22 53
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 44
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 31
11 Эвертон Эвертон 23 30
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 23 19
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 22 11
Полная таблица

топ-5 тегов