"Ливерпуль" готов расстаться с нападающим

"Ливерпуль" определился с ценой на бельгийского нападающего Дивока Ориги, сообщает Liverpool Echo.

По сведениям издания, английский клуб готов продать футболиста за 22 миллиона евро. Интерес к нему проявляет "Вулверхэмптон", который был готов купить его летом, но тогда сам форвард отказался от трансфера.

В этом сезоне 23-летний Ориги ни разу не попал в заявку "Ливерпуля". В прошлом сезоне он играл на правах аренды за "Вольфсбург", и забил семь голов в 36 матчах.

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