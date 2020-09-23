"Ливерпуль" готов расстаться с шестью футболистами
"Ливерпуль" до закрытия трансферного окна готов продать шесть футболистов.
Как сообщает Liverpool Echo, клуб может покинуть форвард Райан Брюстер, которым интересуются "Кристал Пэлас" и "Шеффилд Юнайтед". Также мерсисайдцы готовы расстаться с хавбеком Марком Груйичем и вингером Джерданом Шакири.
Также мерсисайдцы не рассчитывают на вратаря Лориса Кариуса, хавбека Бена Вудберна и нападающего Харри Уилсона.
Читайте также: "Ливерпуль" не планирует больше никого покупать в нынешнее трансферное окно. | http://soccernews.ru
главное
-
Восстановление тер Штегена после операции затягивается. Голкипер, скорее всего, пропустит Эль Класико
-
Официально: Франк де Бур - новый тренер сборной Нидерландов
-
"Спартак" отказался от трансфера Далера Кузяева
-
Лус Суарес перейдет в "Атлетико" бесплатно, но "Барселона" может получить за него небольшую сумму
-
"Динамо" может избавиться от самого дорогого игрока в истории клуба
Лента новостей
-
УЕФА не планирует отменять правило пяти замен
-
Ди Мария получил дисквалификацию за плевок в сторону защитника "Марселя"
-
"Ливерпуль" готов расстаться с шестью футболистами
-
Хавбек "Спартака" отправляется в Рим на операцию
-
Артета определил нового кандидата на усиление полузащиты
-
"Челси" намерен расстаться с Рюдигером
-
"Спартак" создал твиттер-аккаунт на узбекском языке
-
Восстановление тер Штегена после операции затягивается. Голкипер, скорее всего, пропустит Эль Класико
-
"Шахтер" потерял очки в матче с дебютантом УПЛ
-
Польский "Лех" разгромил кипрский клуб в матче квалификации Лиги Европы
-
Официально: Франк де Бур - новый тренер сборной Нидерландов
-
Хавбек "Арсенала" Торрейра близок к переходу в "Атлетико"
-
Мбаппе может обойтись "Реалу" в 100 миллионов евро
-
Бразилец из "Милана" заразился коронавирусом
-
"Спартак" отказался от трансфера Далера Кузяева
-
"Барселона" увеличила сумму отступных за молодого таланта до 400 миллионов евро
-
Серхи Роберто хочет перебраться в МЛС
-
Лус Суарес перейдет в "Атлетико" бесплатно, но "Барселона" может получить за него небольшую сумму
-
Мане уговаривает Кулибали перейти в "Ливерпуль". Игроком интересуются "Манчестер Сити" и ПСЖ
-
ПСЖ нацелился на полузащитника "Челси"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18