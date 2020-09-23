"Ливерпуль" готов расстаться с шестью футболистами

"Ливерпуль" до закрытия трансферного окна готов продать шесть футболистов.

Как сообщает Liverpool Echo, клуб может покинуть форвард Райан Брюстер, которым интересуются "Кристал Пэлас" и "Шеффилд Юнайтед". Также мерсисайдцы готовы расстаться с хавбеком Марком Груйичем и вингером Джерданом Шакири.

Также мерсисайдцы не рассчитывают на вратаря Лориса Кариуса, хавбека Бена Вудберна и нападающего Харри Уилсона.

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