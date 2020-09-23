"Ливерпуль" готов расстаться с шестью футболистами

Теги ливерпульджердан шакиримарко груйичхарри уилсонлорис кариус

"Ливерпуль" готов расстаться с шестью футболистами

"Ливерпуль" до закрытия трансферного окна готов продать шесть футболистов.

Как сообщает Liverpool Echo, клуб может покинуть форвард Райан Брюстер, которым интересуются "Кристал Пэлас" и "Шеффилд Юнайтед". Также мерсисайдцы готовы расстаться с хавбеком Марком Груйичем и вингером Джерданом Шакири.

Также мерсисайдцы не рассчитывают на вратаря Лориса Кариуса, хавбека Бена Вудберна и нападающего Харри Уилсона.

Читайте также: "Ливерпуль" не планирует больше никого покупать в нынешнее трансферное окно. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Ди Мария получил дисквалификацию за плевок в сторону защитника "Марселя"

Ди Мария получил дисквалификацию за плевок в сторону защитника "Марселя"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов