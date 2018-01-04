"Ливерпуль" готов снизить цену на Коутиньо при одном условии

"Ливерпуль" готов снизить цену на полузащитника Филиппе Коутиньо при одном условии, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, мерсисайдский клуб ответит согласием на предложение "сине-гранатовых" по бразильцу в размере 110 миллионов евро плюс бонусы, если каталонцы отложат покупку футболиста на лето 2018 года.

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