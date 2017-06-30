"Ливерпуль" готов снова побить свой трансферный рекорд

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"Ливерпуль" готов снова побить свой трансферный рекорд

"Ливерпуль" не теряет надежд приобрести полузащитника "РБ Лейпциг" Наби Кейта, сообщает The Times.

По сведениям издания, ради покупки 22-летнего гвинейца "красные" готовы побить свой недавно установленный трансферный рекорд - 42 миллиона евро за Мохамеда Салаха.

При этом отмечается, что "Ливерпуль" хочет купить Кейта именно этим летом.

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