"Ливерпуль" готов совершить громкий обмен с "Барселоной"

Английский "Ливерпуль" готов совершить громкий обмен футболистами с каталонской "Барселоной", информирует испанская пресса.

Сообщается, что "красные" вполне могут согласиться на продажу своего полузащитника Филиппе Коутиньо, который стал главной трансферной целью "сине-гранатовых". Однако, за бразильца английский гранд хочет получить не только солидную денежную компенсацию, но и одного из двух игроков "Барсы" - Андре Гомеша или Рафинью.

Напомним, "Ливерпуль" согласовал трансфер Наби Кейта. | soccernews.ru