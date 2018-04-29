"Ливерпуль" готов вдвое увеличить оклад Салаху
"Ливерпуль" готов вдвое увеличить оклад лидеру своих атак Мохамеду Салаху, информирует The Sun.
Так, по сведениям издания, "красные" планируют предложить египтянину подписать новый контракт с увеличением ему оклада со 102-х тысяч евро в неделю до 210-ти тысяч евро за те же семь дней. Сам 25-летний футболист заинтересован в том, чтобы продолжить свою карьеру на "Энфилде", поэтому новая сделка между сторонами, как ожидается, может быть официально закрыта еще до старта Чемпионата Мира в России.
Напомним, ранее сообщалось, что "Ливерпуль" может принять предложение по Салаху. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|35
|93
|2
|Манчестер Юнайтед
|34
|74
|3
|Ливерпуль
|36
|72
|4
|Тоттенхэм
|34
|68
|5
|Челси
|35
|66
|6
|Арсенал Лондон
|34
|57
|7
|Бернли
|36
|54
|8
|Эвертон
|36
|48
|9
|Лестер Сити
|35
|44
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|41
|11
|Кристал Пэлас
|36
|38
|12
|Борнмут
|36
|38
|13
|Уотфорд
|35
|38
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|35
|37
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|35
|16
|Хаддерсфилд Таун
|35
|35
|17
|Суонси Сити
|35
|33
|18
|Саутгемптон
|35
|32
|19
|Сток Сити
|36
|30
|20
|Вест Бромвич Альбион
|36
|28