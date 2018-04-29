"Ливерпуль" готов вдвое увеличить оклад Салаху

"Ливерпуль" готов вдвое увеличить оклад лидеру своих атак Мохамеду Салаху, информирует The Sun.

Так, по сведениям издания, "красные" планируют предложить египтянину подписать новый контракт с увеличением ему оклада со 102-х тысяч евро в неделю до 210-ти тысяч евро за те же семь дней. Сам 25-летний футболист заинтересован в том, чтобы продолжить свою карьеру на "Энфилде", поэтому новая сделка между сторонами, как ожидается, может быть официально закрыта еще до старта Чемпионата Мира в России.

Напомним, ранее сообщалось, что "Ливерпуль" может принять предложение по Салаху. | soccernews.ru