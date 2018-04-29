"Ливерпуль" готов вдвое увеличить оклад Салаху

Теги ливерпульмохамед салах

"Ливерпуль" готов вдвое увеличить оклад Салаху"Ливерпуль" готов вдвое увеличить оклад лидеру своих атак Мохамеду Салаху, информирует The Sun.

Так, по сведениям издания, "красные" планируют предложить египтянину подписать новый контракт с увеличением ему оклада со 102-х тысяч евро в неделю до 210-ти тысяч евро за те же семь дней. Сам 25-летний футболист заинтересован в том, чтобы продолжить свою карьеру на "Энфилде", поэтому новая сделка между сторонами, как ожидается, может быть официально закрыта еще до старта Чемпионата Мира в России.

Напомним, ранее сообщалось, что "Ливерпуль" может принять предложение по Салаху. | soccernews.ru

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Zach

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