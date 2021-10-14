"Ливерпуль" готов вернуть Коутиньо
Фото: инстаграм Филиппе Коутиньо/Автор неизвестен
Бразильский полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо может вернуться в "Ливерпуль", сообщает El Chiringuito TV.
По сведениям источника, английский клуб готов вернуться бразильца в зимнее трансферное окно, хотя ранее против возвращения хавбека высказывался главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.
В нынешнем сезоне 29-летний Коутиньо провел за "Барселону" шесть матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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