"Ливерпуль" готов вернуть Коутиньо

Фото: инстаграм Филиппе Коутиньо/Автор неизвестен

Бразильский полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо может вернуться в "Ливерпуль", сообщает El Chiringuito TV.

По сведениям источника, английский клуб готов вернуться бразильца в зимнее трансферное окно, хотя ранее против возвращения хавбека высказывался главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.

В нынешнем сезоне 29-летний Коутиньо провел за "Барселону" шесть матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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