"Ливерпуль" готов выложить 60 миллионов евро за вингера дортмундской "Боруссии"

Теги кристиан пулишичборуссия дортмундливерпуль

"Ливерпуль" готов выложить 60 миллионов евро за вингера дортмундской "Боруссии""Ливерпуль" нацелился на вингера дортмундской "Боруссии" Кристиана Пулишича, информирует Bild.

По сведениям издания, ближайшим летом за 19-летнего игрока атакующего плана "шмелей" "красные" будут готовы предложить 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Пулишич забил 5 мячей и сделал 7 результативных передач в 40 матчах за "Боруссию".

Напомним, "Ливерпуль" близок к установлению клубного рекорда по количеству забитых голов за сезон. | soccernews.ru

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