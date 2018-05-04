"Ливерпуль" готов выложить 60 миллионов евро за вингера дортмундской "Боруссии"

"Ливерпуль" нацелился на вингера дортмундской "Боруссии" Кристиана Пулишича, информирует Bild.

По сведениям издания, ближайшим летом за 19-летнего игрока атакующего плана "шмелей" "красные" будут готовы предложить 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Пулишич забил 5 мячей и сделал 7 результативных передач в 40 матчах за "Боруссию".

Напомним, "Ливерпуль" близок к установлению клубного рекорда по количеству забитых голов за сезон. | soccernews.ru