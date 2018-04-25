"Ливерпуль" готов выслушать предложения по Салаху

Теги ливерпульмохамед салах

"Ливерпуль" готов выслушать предложения по Салаху"Ливерпуль" готов выслушать предложения по своему вингеру Мохамеду Салаху, информирует 90min.com.

Так, по сведениям источника, "красные" вполне могут расстаться с лидером своих атак уже ближайшим летом. Однако вести переговоры по египтянину они будут готовы вести, начиная с суммы 200 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Салах забил 43 мяча и сделал 15 результативных передач в 47 матчах за "Ливерпуль". Главным претендентом на него называется мадридский "Реал".

Напомним, Салаху подарили земельный участок в Мекке. | soccernews.ru

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