"Ливерпуль" готов выслушать предложения по Салаху

"Ливерпуль" готов выслушать предложения по своему вингеру Мохамеду Салаху, информирует 90min.com.

Так, по сведениям источника, "красные" вполне могут расстаться с лидером своих атак уже ближайшим летом. Однако вести переговоры по египтянину они будут готовы вести, начиная с суммы 200 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Салах забил 43 мяча и сделал 15 результативных передач в 47 матчах за "Ливерпуль". Главным претендентом на него называется мадридский "Реал".

Напомним, Салаху подарили земельный участок в Мекке. | soccernews.ru