"Ливерпуль" готов заплатить 120 миллионов евро за двух игроков "Валенсии"

Теги ливерпульваленсияферран торрескарлос солерреал мадридмохамед салах

"Ливерпуль" готов заплатить 120 миллионов евро за двух игроков "Валенсии""Ливерпуль" готов заплатить 120 миллионов евро за двух игроков "Валенсии", информирует El Gol Digital.

По сведениям источника, эту сумму "красные" планируют предложить за полузащитника "летучих мышей" Карлоса Солера и их вингера Феррана Торреса. Однако случиться это может только в случае продажи лидера атак мерсисайдского клуба Мохамеда Салаха в мадридский "Реал" и получения за него не менее 160-ти миллионов евро.

Напомним, в матче легенд "Ливерпуль" и "Бавария" сыграли в сверхрезультативную ничью. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Матч номер два для Рональда Кумана: Португалия против Нидерландов

Матч номер два для Рональда Кумана: Португалия против Нидерландов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 30 81
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 31 63
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 31 36
11 Уотфорд 31 36
12 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 31 31
16 Кристал Пэлас 31 30
17 Вест Хэм Юнайтед 30 30
18 Саутгемптон 30 28
19 Сток Сити 31 27
20 Вест Бромвич Альбион 31 20
Полная таблица

топ-5 тегов