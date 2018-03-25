"Ливерпуль" готов заплатить 120 миллионов евро за двух игроков "Валенсии", информирует El Gol Digital.

По сведениям источника, эту сумму "красные" планируют предложить за полузащитника "летучих мышей" Карлоса Солера и их вингера Феррана Торреса. Однако случиться это может только в случае продажи лидера атак мерсисайдского клуба Мохамеда Салаха в мадридский "Реал" и получения за него не менее 160-ти миллионов евро.

Напомним, в матче легенд "Ливерпуль" и "Бавария" сыграли в сверхрезультативную ничью. | soccernews.ru