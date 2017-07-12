"Ливерпуль" готов заплатить 28 миллионов евро за Корреа



"Ливерпуль" проявляет интерес к аргентинскому полузащитнику "Атлетико" Анхелю Корреа, сообщает AS.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и предложил за него 28 миллионов евро. Самому игроку мерсисайдцы готовы платить 2,7 миллиона евро в год.

22-летний Корреа выступает за "Атлетико" с 2014 года, провел за клуб 83 матча и забил 16 голов.

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