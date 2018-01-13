"Ливерпуль" готов заплатить 60 миллионов евро за аргентинского хавбека

"Ливерпуль" рассчитывает в январе купить ведущего полузащитника "Аталанты" Алехандро Гомеса, сообщает La Nacion.

По информации источника, "красные" видят в 29-летнем аргентинце замену для ушедшего в "Барселону" Филиппе Коутиньо.

Однако руководство "Аталанты" не хочет расставаться с Гомесом, поэтому, чтобы переубедить боссов бергамского клуба, "Ливерпуль" готов заплатить за хавбека 60 миллионов евро.

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