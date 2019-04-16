"Ливерпуль" готов заплатить 60 миллионов евро за хавбека "Наполи"

"Ливерпуль" проявляет интерес к польскому полузащитнику "Наполи" Петру Зелински, сообщает CalcioNapoli24.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него порядка 60 миллионов евро. "Наполи" в свою очередь надеется сохранить игрока.

В нынешнем сезоне 24-летний Зелински провел за "Наполи" 42 матча во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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