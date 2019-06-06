"Ливерпуль" готов заплатить 80 миллионов евро за Пепе



Ивуарийский нападающий "Лилля" Николя Пепе может перейти в "Ливерпуль", сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, английский клуб предложил за футболиста 80 миллионов евро. Пепе пока не дал ответ англичанам, так как хочет играть в Испании. При этом форвард ждет от будущего клуба гарантий игры в основном составе.

24-летний Пепе выступает за "Лилль" с 2017 года. В минувшем сезоне он провел за клуб 41 матч во всех турнирах, в которых забил 23 гола и сделал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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