"Ливерпуль" готов заплатить 90 миллионов евро за игрока "Атлетико"

1 Теги атлетико мадридян облакливерпуль

"Ливерпуль" готов заплатить 90 миллионов евро за игрока "Атлетико""Ливерпуль" готов предпринять попытки подписать голкипера мадридского "Атлетико" Яна Облака, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что ближайшим летом за 25-летнего вратаря "матрасников" "красные" будут готовы выложить 90 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Облак пропустил 28 мячей в 49 матчах за "Атлетико".

Напомним, ранее сообщалось, что "Ливерпуль" готов побороться за Куртуа. | soccernews.ru

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