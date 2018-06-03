"Ливерпуль" готов заплатить 90 миллионов евро за игрока "Атлетико"

"Ливерпуль" готов предпринять попытки подписать голкипера мадридского "Атлетико" Яна Облака, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что ближайшим летом за 25-летнего вратаря "матрасников" "красные" будут готовы выложить 90 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Облак пропустил 28 мячей в 49 матчах за "Атлетико".

Напомним, ранее сообщалось, что "Ливерпуль" готов побороться за Куртуа. | soccernews.ru