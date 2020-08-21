"Ливерпуль" готов заплатить "Баварии" за Алькантара 15 млн евро

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"Ливерпуль" готов заплатить "Баварии" за Алькантара 15 млн евро

"Ливерпуль" продолжает интересоваться хавбеком "Баварии" Тиаго Алькантарой. Об этом сообщает в своем твиттере журналист Никола Скира.

Стороны начнут переговоры по трансферу 29-летнего игрока на следующей неделе. 

Немецкий клуб готов отпустить полузащитника за 30-50 миллионов евро, однако "Ливерпуль" не намерен платить такую сумму. Мерсисайдцы готовы предложить 15 млн евро.

Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" и Алькантара уже согласовали четырехлетний контракт.

Напомним, 23 августа Таго в составе "Баварии" сразится с ПСЖ в финале Лиги Чемпионов.

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