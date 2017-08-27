"Ливерпуль" готов заплатить за Лемара 60 миллионов евро

"Ливерпуль" хочет купить полузащитника "Монако" Тома Лемара, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, английский клуб предложил за футболиста 60 миллионов евро. Если этот трансфер состоится, то он станет самым дорогим в истории "красных".

Впрочем, "Монако" не намерен расставаться с хавбеком, так как уже потерял нескольких основных игроков этим летом.

Ранее сообщалось, что 21-летним Лемаром также интересуются "Арсенал" и "Тоттенхэм".

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