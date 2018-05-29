"Ливерпуль" готовит 170 миллионов на двух полузащитников

Теги ливерпультома лемарнабиль фекир

"Ливерпуль" готовит 170 миллионов на двух полузащитников

"Ливерпуль" нацелился на покупку двух хавбеков из французской Лиги 1.

Как сообщает Bleach Report, в сферу интересов мерсисайдцев попали хавбек "Монако" Тома Лемар и полузащитник "Лиона" Набиль Фекир.

Отмечается, что "Ливерпуль" оценивает этих двух игроков в 170 миллионов евро.

Читайте также: Доннарумма отклонил предложение "Ливерпуля". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

ЧМ-2018. Представление сборной Колумбии

ЧМ-2018. Представление сборной Колумбии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов