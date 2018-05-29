"Ливерпуль" готовит 170 миллионов на двух полузащитников

"Ливерпуль" нацелился на покупку двух хавбеков из французской Лиги 1.

Как сообщает Bleach Report, в сферу интересов мерсисайдцев попали хавбек "Монако" Тома Лемар и полузащитник "Лиона" Набиль Фекир.

Отмечается, что "Ливерпуль" оценивает этих двух игроков в 170 миллионов евро.

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