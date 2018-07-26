"Ливерпуль" готовит еще один громкий трансфер

4 Теги ливерпуль

"Ливерпуль" готовит еще один громкий трансферВ текущее межсезонье "Ливерпуль" готовит еще один громкий трансфер, информирует ESPN.

Однако пока остается неизвестным, ни имя потенциального новичка "красных", ни позиция, которую мерсисайдский клуб планирует усилить.

В текущее трансферное окно "Ливерпуль" уже потратил 182 миллиона евро на подписание Алиссона из "Ромы", Наби Кейта из "РБ Лейпциг", Фабиньо из ("Монако") и Джердана Шакири из ("Сток Сити").

Напомним, сегодня "Ливерпуль" в рамках международного кубка чемпионов обыграл "Манчестер Сити". | soccernews.ru

Комментарии
Андрей

Да нет такой новости на ESPN...не трындите!

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Gestede

Сдался нам Головин пусть набирается опыта в Монако

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Kireman

Из Лиона хапнут Фекира

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...

Головина из Монако уведут.

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