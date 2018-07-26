В текущее межсезонье "Ливерпуль" готовит еще один громкий трансфер, информирует ESPN.

Однако пока остается неизвестным, ни имя потенциального новичка "красных", ни позиция, которую мерсисайдский клуб планирует усилить.

В текущее трансферное окно "Ливерпуль" уже потратил 182 миллиона евро на подписание Алиссона из "Ромы", Наби Кейта из "РБ Лейпциг", Фабиньо из ("Монако") и Джердана Шакири из ("Сток Сити").

Напомним, сегодня "Ливерпуль" в рамках международного кубка чемпионов обыграл "Манчестер Сити". | soccernews.ru