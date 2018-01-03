"Ливерпуль" готовит еще одно дорогостоящее приобретение

"Ливерпуль" в январе хочет подписать еще одного новичка.

Как сообщают английские СМИ, мерсисайдцы заинтересованы в хавбеке "Барселоны" Рафинье Алькантаре. Клаусула футболиста составляет 75 миллионов евро и "Ливерпуль" готов заплатить эту сумму.

Отметим, что из-за травмы Рафинья не провел ни одного матча в этом сезоне.

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