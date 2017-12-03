"Ливерпуль" готовит конкретное предложение по Обамеянгу

Английский "Ливерпуль" готовит конкретное предложение по форварду дортмундской "Боруссии" Пьеру-Эмерику Обамеянгу.

Как информирует Daily Express, "красные" всерьез нацелились на 28-летнего нападающего "шершней" и будут готовы предпринять оперативные попытки для его подписания в зимнее трансферное окно, если он будет выставлен своим клубом на продажу.

В нынешнем сезоне Обамеянг забил 17 мячей и сделал 3 результативные передачи в 19 матчах за "Боруссию".

Напомним, вчера "Ливерпуль" разгромил "Брайтон". | soccernews.ru