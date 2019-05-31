"Ливерпуль" готовит новые контракты для Матипа и Милнера
"Ливерпуль" собирается продлить контракты с защитником Жоэлем Матипом и хавбеком Джеймсом Милнером, сообщает The Telegraph.
По сведениям издания, обоим футболистам предложено заключить соглашения с мерсисайдским клубом до лета 2021 года.
Действующие контракты камерунца и англичанина с "красными" истекают следующим летом.
Ожидается, что официально о продлении контрактов с игроками будет объявлено после финала Лиги Чемпионов, который состоится завтра, 1 июня. Напомним, что "скаузеры" сразятся с лондонским "Тоттенхэмом".
В текущем сезоне 27-летний Матип сыграл за "Ливерпуль" 30 матчей и забил 1 мяч. В активе 33-летнего Милнера 44 игры, 7 голов и 7 ассистов.
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|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16