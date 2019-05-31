"Ливерпуль" готовит новые контракты для Матипа и Милнера

"Ливерпуль" собирается продлить контракты с защитником Жоэлем Матипом и хавбеком Джеймсом Милнером, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, обоим футболистам предложено заключить соглашения с мерсисайдским клубом до лета 2021 года.

Действующие контракты камерунца и англичанина с "красными" истекают следующим летом.

Ожидается, что официально о продлении контрактов с игроками будет объявлено после финала Лиги Чемпионов, который состоится завтра, 1 июня. Напомним, что "скаузеры" сразятся с лондонским "Тоттенхэмом".

В текущем сезоне 27-летний Матип сыграл за "Ливерпуль" 30 матчей и забил 1 мяч. В активе 33-летнего Милнера 44 игры, 7 голов и 7 ассистов.

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