"Ливерпуль" готовит новый контракт для испанского полузащитника

"Ливерпуль" хочет сохранить в составе хавбека Педро Чиривелью, утверждает Goal.com.

По информации источника, "красные" готовят для 22-летнего испанца новый контракт до 2025 года.

Сообщается, что тренерский штаб "скаузеров" в перспективе рассчитывает на воспитанника, чьё действующее соглашение истекает 30 июня.

У Чиривельи есть предложения от "Нанта" и "Рейнджерс".

В текущем сезоне игрок провёл за "Ливерпуль" 6 матчей и сделал 1 ассист.

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