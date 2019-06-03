"Ливерпуль" готовит новый контракт для Клоппа

Руководство "Ливерпуля" намерено активизировать переговоры о продлении контракта с главным тренером команды Юргеном Клоппом, сообщает Sky Sports.

Действующее соглашение рассчитано до лета 2022 года, однако боссы "красных" хотят заключить более долгосрочный договор.

Руководители мерсисайдского клуба довольны результатами и атмосферой в раздевалке, поэтому хотят поощрить немецкого специалиста увеличением зарплаты.

51-летний Клопп возглавляет "Ливерпуль" с октября 2015 года. В минувшем сезоне он выиграл с командой Лигу Чемпионов, а также до последнего тура боролся за титул АПЛ.

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