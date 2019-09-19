"Ливерпуль" готовит новый контракт для Мане
"Ливерпуль" намерен сохранить в команде нападающего Садио Мане.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, новый контракт для футболиста будет действовать до июня 2025 года. Также договор предусматривает увеличение зарплаты до 13 миллионов евро в год.
Действующее соглашение 27-летнего сенегальца рассчитано до 2023 года.
Мане выступает за клуб с 2016 года. Напомним, что минувшим летом интерес к игроку проявлял "Реал".
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