"Ливерпуль" готовит новый контракт для Мане

Теги ливерпульсадио мане

"Ливерпуль" готовит новый контракт для Мане

"Ливерпуль" намерен сохранить в команде нападающего Садио Мане.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, новый контракт для футболиста будет действовать до июня 2025 года. Также договор предусматривает увеличение зарплаты до 13 миллионов евро в год.

Действующее соглашение 27-летнего сенегальца рассчитано до 2023 года.

Мане выступает за клуб с 2016 года. Напомним, что минувшим летом интерес к игроку проявлял "Реал".

Читайте также: Ван Дейк опроверг слухи о согласовании нового контракта с "Ливерпулем". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Сити" крупно обыграл "Шахтер", "Аталанта" проиграла "Динамо Загреб"

"Манчестер Сити" крупно обыграл "Шахтер", "Аталанта" проиграла "Динамо Загреб"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 4 12
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 4 10
3 Лестер Сити Лестер Сити 4 8
4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 7
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 7
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 5
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4 5
9 Челси Челси 4 5
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 3 4
11 Бернли Бернли 4 4
12 Эвертон Эвертон 3 4
13 Саутгемптон Саутгемптон 4 4
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 4
15 Борнмут Борнмут 4 4
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 4 4
17 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 3
18 Астон Вилла Астон Вилла 4 3
19 Норвич Сити Норвич Сити 4 3
20 Уотфорд Уотфорд 4 1
Полная таблица

топ-5 тегов